СМИ сообщили об окончательном решении о назначении Кириенко в АП

Правительство России приняло окончательное решение о назначении бывшего премьера РФ, гендиректора «Росатома» Сергея Кириенко первым замглавы администрации президента, курирующего внутреннюю политику. Об этом РБК рассказали три источника, близких к Кремлю.

Источники издания утверждают, что указ уже подготовлен и может быть обнародован в ближайшее время. Еще один собеседник РБК читает, что документ будет опубликован на следующей неделе.

26 сентября Сергей Кириенко отказался комментировать сообщения о его грядущем переходе в Администрацию президента, назвав их слухами.

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не анонсируют назначения, а предоставляют официальную информацию после подписания соответствующего указа. Однако он отметил, что в ближайшее время обсуждаемый документ будет подписан. Сегодня Песков также отказался комментировать возможность назначения Кириенко.