Клинтон составила список предвыборных обманов Трампа

Итоги предвыборных дебатов в рамках президентской кампании прокомментировала кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон: по ее словам, в ходе дискуссии ее оппонент — миллиардер-республиканец Дональд Трамп — солгал по меньшей мере 58 раз. Такое заявление Клинтон разместила в Twitter.

«Мы считали», — заверила кандидат от демократов, пояснив, что лично проводила соответствующие проверки вместе со своим предвыборным штабом. На сайте Клинтон появилась подробная публикация с анализом спорных высказываний Трампа, которые пронумерованы и обозначены как не соответствующие действительности.

Поначалу было непонятно, кто именно из двух кандидатов на пост американского лидера одержал победу на дебатах: Трамп утверждает, что лидерство осталось за ним, тогда как колумнист The Washington Post написал о провальности «поединка» для республиканца. Впоследствии появились сообщения о том, что, согласно мнению опрошенных телезрителей, Клинтон выиграла дебаты с двукратным перевесом по количеству голосов.