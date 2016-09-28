Песков отказался комментировать запрет абортов и бэби-боксов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не комментирует обсуждающиеся предложения о запрете искусственного прерывания беременности и бэби-боксов, сообщает «Интерфакс».

«Я не стал бы сейчас озвучивать какую-то позицию, потому что ведется общественная дискуссия, никаких решений не принималось, существуют диаметрально противоположные точки зрения, причем достаточно аргументированные», — заявил Песков.

Представители СМИ поинтересовались, будет ли Кремль учитывать позицию Русской православной церкви (РПЦ), на что пресс-секретарь ответил: «РПЦ — это один из участников этой дискуссии. Еще раз повторяю: существуют разные точки зрения: кто-то соглашается с РПЦ, кто-то — нет. Еще раз повторяю, это не вопрос нашей повестки».

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл подписал обращение, призывающее к запрету абортов в РФ, а также предложил запретить репродуктивные технологии и противозачаточные средства.

Вице-премьер правительства Ольга Голодец подчеркивала необходимость взвешенного подхода к принятию решения по запрету абортов несмотря на то, что уменьшение количества абортов может положительно сказаться на демографической ситуации.

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский не поддержал идею полного запрета абортов. «Если мы запретим аборты — аборты будут подпольные, зарабатывать будет медицинская мафия», — отметил он.

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова выразила подобные опасения и сообщила о возможной угрозе для женского здоровья в этом случае. «Наша задача, чтобы введение каких-то ограничений не приводило к увеличению материнской и младенческой смертности», — сказала министр.