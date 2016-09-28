СМИ анонсировали получение взыскания главным борцом с коррупцией МВД

Руководитель антикоррупционного главка МВД России (ГУЭБиПК) Андрей Курносенко по итогам служебной проверки может получить дисциплинарное взыскание вплоть до служебного несоответствия, передает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Cлужебная проверка ГУЭБиПК может завершиться уже на этой неделе. Cобеседник агентства подчеркнул, что окончательное решение в отношении руководства ГУЭБиПК будет принято только по итогам проверки.

27 сентября источники РИА Новости в правоохранительных органах сообщили, что генерал-майор полиции Андрей Курносенко направил рапорт об уходе с должности. Затем в МВД эту информацию опровергли.

Ранее неофициально сообщалось, что Курносенко уже на этой неделе может покинуть пост из-за коррупционного скандала с врио начальника управления «Т» ГУЭБиПК полковника Дмитрия Захарченко, у которого при обыске изъяли почти 9 млрд рублей.