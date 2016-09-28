Детский омбудсмен одобрила обращение о запрете абортов

Уполномоченный по правам ребенка при президенте Анна Кузнецова одобрила обращение за запрет абортов на территории России, сообщает ТАСС.

«Весь цивилизованный мир не первый год выступает против такого явления, как аборты, и мы поддерживаем эту позицию, при этом, конечно, считаем, что этот вопрос требует системного подхода. Теперь можно говорить о формировании успешной практики в России по совместной работе государства с общественными институтами по профилактике абортов»,— заявила Кузнецова.

Она напомнила, что федеральный закон «Об основах охраны здоровья в РФ» и рекомендации Минздрава по работе с беременными женщинами уже дали положительные результаты.

Кузнецова сообщила, что в 900 специальных консультативных кабинетов в 2015 году обратилось более 266,5 тысяч женщин, из которых 67 тысяч удалось отговорить делать аборт.