Три человека погибли при ликвидации снарядов в Ленобласти

В Ленинградской области при ликвидации боеприпасов на полигоне погибли три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

В результате инцидента также пострадали три человека. Двое из них получили контузию. Никто из военнослужащих на объекте, по предварительным данным, не пострадал.

По уточненной информации, погибшие работали в организации, занимавшейся утилизацией боеприпасов с истекшим сроком годности. Один из снарядов сдетонировал, предположительно, из-за несоблюдения работниками объекта техники безопасности.

16 сентября взрыв прогремел на спецполигоне под Калининградом. В результате детонации утилизируемого 120-миллиметрового снаряда один человек погиб и еще трое получили ранения.