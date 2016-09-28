Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
28 сентября 2016, Среда, 17:02
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Бизнесу:
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Жилье формата «4+" в Тюмени: какова стоимость больших квартир?
Жилье формата «4+» в Тюмени: какова стоимость больших квартир?
Многодетную мать в Тюмени хотели выселить из муниципальной квартиры
Тюменский бэби-бокс демонтируют?
В Тюменской области определились с символикой
Тюменский сценарист, работавший с Disney, ищет актеров для фильма
Любителя домашнего амфетамина отправили в колонию на 9 лет
На Тобольской трассе насмерть сбили пешехода
Под видом врача орудовал мошенник
Двое игроков «Тюмени» попали в символическую сборную лиги
Loading...
Спецпроекты
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Прыжок в будущее
Проект "Москва"
История: человек, институты
Национальные литературы
Документы
О проекте
Партнеры
28 сентября 2016, 16:38
авторское право библиотека онлайн издательский бизнес интернет пиратство

У пиратской библиотеки «Либрусек» изъяли серверы в Москве

Пиратская интернет-библиотека «Либрусек» прекратила свою работу, сообщает «Газета. ру». Сотрудники правоохранительных органов во время обысков изъяли у основателя интернет-магазина «Аймобилко» Николая Белоусова серверы сайта.

«Либрусек» был основан в 2007 году Ильей Лариным. В настоящее время он проживает в Эквадоре, но формально остается владельцем домена. С 2009 года библиотека стала взимать плату за доступ к более чем 2 млн книг. Однако следователи выяснили, что деньги поступали не к Ларину, а к Белоусову.

После изъятия серверов прекратили свою работу как интернет-магазин «Аймобилко», торгующий легальной музыкой в формате mp3, аудио- и электронными книгами, так и пиратский «Либрусек».

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Крушение Boeing-777 под Донецком
Следствие официально обвинило Россию в крушении рейса MH17
Сергей Владиленович Кириенко
СМИ сообщили об окончательном решении о назначении Кириенко в АП
Безработица
Власти приготовились ввести «налог на тунеядство»
Новорожденный.
Песков отказался комментировать запрет абортов и бэби-боксов
Рыболовный траулер в Охотском море
Рыбаки ищут эффективных кораблестроителей
Архив новостей

Самое читаемое

Запуск ракеты с военного корабля.
К 2020 году в мире появится гиперзвуковое оружие
Сергей Кириенко на саммите Брикс.
О вероятном приходе Сергея Кириенко в Кремль
Регина Збарская
Мемория. Регина Збарская
Наталья Поклонская в платье
Поклонская займется контролем доходов депутатов Госдумы
Хиллари Клинтон
Клинтон выиграла первые дебаты с двойным перевесом в голосах опрошенных зрителей
16:57 Международная комиссия назвали имена причастных к крушению MH17
16:50 Организаторы выставки Стерджеса рассказали о ее возможном возобновлении
16:43 Три человека погибли при ликвидации снарядов в Ленобласти
16:38 У пиратской библиотеки «Либрусек» изъяли серверы в Москве
16:25 ФАС предложила отменить роуминг по всей России

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Федор Литке
С.К. Зарянко. Портрет генерал-адъютанта Ф. П. Литке (фрагмент). 1854
28 сентября 1797 года родился мореплаватель Федор Литке
16:11 Кадыров назвал ложью сообщения о чеченских беженцах в Польше
16:06 Археологи раскопали мусорную кучу в первом в США долговременного поселении европейцев
16:01 Каменщик заявил об отказе требовать компенсации за уголовное преследование
15:48 ДНР назвала неправильными выводы международной комиссии по MH17
15:20 Из суда в Гааге отозван иск к России по делу ЮКОСа на 3,5 млрд долларов
15:20 Искусственный цветок из программируемого гидрогеля расцвел в лаборатории
15:17 Аэропорт Хургады опроверг слухи о выделении терминала для россиян
14:53 СМИ анонсировали получение взыскания главным борцом с коррупцией МВД
14:52 Самолет Delta Airlines сел из-за загоревшегося планшета Samsung
14:23 Песков отказался комментировать запрет абортов и бэби-боксов
14:20 Международное следствие официально обвинило Россию в крушении рейса MH17
14:12 В Москве совершено разбойное нападение на офис Сбербанка
13:54 Скворцова рассказала об угрозе для здоровья женщин при запрете абортов
13:44 Детей с пороком сердца смогут вылечить за одну операцию
13:37 СМИ сообщили об окончательном решении о назначении Кириенко в АП
13:35 Следствие рассказало о месте запуска ракеты по рейсу MH17 в Донбассе
13:25 В Подмосковье после похода к дантисту умерла пятилетняя девочка
13:19 Взломавшие Демпартию США хакеры использовали серверы россиянина с Алтая
13:10 СМИ сообщили о газовой атаке в токийском метро
12:45 Задержанного в Варшаве за запуск беспилотника россиянина депортируют
12:39 В СПЧ назвали запрет бэби-боксов необдуманным
12:31 Власти приготовились ввести «налог на тунеядство»
12:09 Чиновникам Ространснадзора предъявлено обвинение во взятках
12:07 Минфин подтвердил готовность взыскать с «Газпрома» 170 млрд рублей налогов
11:59 Платежная система Samsung начнет работать в России
11:56 В Томской области летчики заметили метеорит
11:47 BlaBlaCar ввел комиссию для российских пассажиров
11:33 Facebook разблокировал страницу с анонсом фильма про Стерджеса
11:28 Правительство попросило право менять руководство убыточных госкомпаний
11:21 В Ространснадзоре провели около 30 обысков
11:15 Клинические испытания препарата против гепатита B проходят в России и Германии
11:08 Диплом призывавшего «поменьше питаться» депутата признан подделкой
11:05 Набиуллина пообещала сохранить государственную пенсию россиянам
10:59 В аэропорту Хургады согласились выделить терминал для туристов из России
10:46 Социологи рассказали о снижении интереса россиян к Сирии
10:37 СМИ узнали об аресте двух чиновников Ространснадзора за взятки
10:28 СМИ узнали подробности закрытия дела в отношении владельца Домодедово
10:26 Впервые за 50 лет США решили назначить посла на Кубе
10:17 Белый дом допустил введение новых санкций против России из-за Сирии
09:58 Минздрав предложит продавать антибиотики по рецепту
09:54 Россия запретила реэкспорт фруктов через Белоруссию
09:52 ЦБ попросит у ПФР предоставить банкам доступ к базе СНИЛС
09:43 Россия снова продвинулась вперед в рейтинге конкурентоспособности
09:24 Илон Маск раскрыл план колонизации Марса
09:17 СМИ узнали о просьбе Ливии к РФ начать в стране спецоперацию

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.