У пиратской библиотеки «Либрусек» изъяли серверы в Москве

Пиратская интернет-библиотека «Либрусек» прекратила свою работу, сообщает «Газета. ру». Сотрудники правоохранительных органов во время обысков изъяли у основателя интернет-магазина «Аймобилко» Николая Белоусова серверы сайта.

«Либрусек» был основан в 2007 году Ильей Лариным. В настоящее время он проживает в Эквадоре, но формально остается владельцем домена. С 2009 года библиотека стала взимать плату за доступ к более чем 2 млн книг. Однако следователи выяснили, что деньги поступали не к Ларину, а к Белоусову.

После изъятия серверов прекратили свою работу как интернет-магазин «Аймобилко», торгующий легальной музыкой в формате mp3, аудио- и электронными книгами, так и пиратский «Либрусек».