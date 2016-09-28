Мемория. Федор Литке

28 сентября 1797 года родился мореплаватель Федор Литке.

Личное дело

Федор Петрович Литке (1797 – 1882) был сыном статского советника Петра Литке. Его мать умерла в день его рождения. Отец вскоре женился во второй раз. В шесть лет Федор Литке был отдан в частный пансион Мейера. Когда ему исполнилось одиннадцать, умер и отец, а мачеха отказалась платить за обучение пасынка. Тогда мальчика взял к себе в дом его дядя по материнской линии, член Государственного совета Федор Энгель. Мальчик не получил систематического образования, но увлеченно читал книги. С 1811 года он часто посещал Кронштадт, где жила его сестра, ставшая женой капитана второго ранга Ивана Сульменева. Под его влиянием Федор Литке решил стать военным моряком. Сульменев пригласил учителей, под руководством которых Федор освоил основы математики и навигации и смог сдать экзамен, став гардемарином. Он служил в отряде канонерских лодок, которым командовал Сульменев и в 1812 году за участие в боях при Данциге был произведен в мичманы.

По рекомендации Сульменева Федор Литке был включен в состав кругосветной экспедиции на шлюпе «Камчатка» под командованием Василия Головнина. По словам Федора Литке, из плавания он вернулся «настоящим моряком, моряком школы Головина». После возвращения он был направлен на службу в Архангельск. Вскоре по рекомендации Головина молодому Литке поручено было начальство над экспедицией, отправлявшеюся в Северный Ледовитый океан. Литке совершил четыре экспедиции, результаты их были описаны им в сочинении «Четырехкратное путешествие в Северный Ледовитый океан, совершенное по повелению Императора Александра І на военном бриге «Новая Земля» в 1821, 1822, 1823 и 1824 годах флота капитан-лейтенантом Федором Литке». Книга была вскоре переведена на немецкий язык и стала известной среди европейских географов и морских офицеров.

14 августа 1826 года Литке был назначен начальником новой кругосветной экспедиции, в состав которой входили два шлюпа: «Моллер», под командой капитан-лейтенанта Станюковича, и «Сенявин», под командой самого Литке. Плавание продлилось три года. По возвращении – 4 сентября 1829 года - Литке был, в виде особого отличия, произведен через чин в капитаны 1-го ранга. Описание этого путешествия издано было в 1834–1836 годах на русском и французском языках под названием: «Путешествие вокруг света, совершенное по повелению Императора Николая І на военном шлюпе "Сенявин" в 1826, 1827, 1828 и 1829 гг. флота капитаном Федором Литке».

В 1829 Литке был награжден орденом Святого Георгия 4-го класса «за беспорочную выслугу, в офицерских чинах, 18-ти шестимесячных морских кампаний». В том же году был избран членом-корреспондентом Академии наук.

Весною и летом 1830 года Литке руководил плаваньем гардемаринов старшего класса к берегам Исландии, оттуда в Брест и обратно в Кронштадт. 1 февраля 1832 г. Литке был назначен флигель-адъютантом, а 3 ноября того же года назначен состоять при великом князе Константине Николаевиче, которому его отцом, императором Николаем I, была назначена служба во флоте. В 1835 году Литке было присвоено звание контр-адмирала. В 1836 году он получил Демидовскую премию за описание своих путешествий,

В 1842 году Федор Литке стал генерал-адъютантом, в 1843 – вице-адмиралом. В 1850 году был назначен главным командиром Ревельского порта и военным губернатором Ревеля. В 1852 году награжден орденом святого Александра.

Во время Крымской войны 1853–1856 Литке организовал оборону Финского залива от превосходящих сил англо-французской эскадры, за что получил чин полного адмирала и был назначен членом Государственного совета.

23 февраля 1864 года Федор Литке был назначен президентом Академии Наук и оставил этот пост лишь за несколько месяцев до смерти, когда полностью ослеп. 28 октября 1866 года Литке высочайшим указом возведен был с нисходящим потомством в графское Российской Империи достоинство «в ознаменование особого Монаршего благоволения и в изъявление признательности за долговременное, усердное и полезное служение, стяжавшее ему и в ученом мире европейскую известность, а равно и за неизменную преданность, доказанную им при исполнении особых важных обязанностей, Высочайшим доверием ему поручаемых».

Умер Федор Литке 20 августа (1 сентября) 1882 года.

Чем знаменит

Выдающийся мореплаватель, совершивший два кругосветных путешествия и возглавлявший одно из них, Федор Литке был одновременно и крупным ученым, внесшим существенный вклад сразу в несколько областей физической географии.

В 1833 году он опубликовал «Опыты над постоянным маятником, произведенные в путешествии вокруг света на военном шлюпе Сенявин». Позднее на основе собранных им материалов профессор Ленц создал труд «О наклонности и напряжении магнитной стрелки по наблюдениям Литке», а профессор Гельштрем – «О барометрических и симпьезометрических наблюдениях Литке и о теплоте в тропических климатах». Самому Федору Литке также принадлежат работы «О приливах и отливах в Северном Арктическом океане», «Доклад в. кн. Константину Николаевичу об экспедиции в Азовское море» и другие.

В 1845 году Литке стал одним из членов-основателей Русского Географического Общества - он разработал устав общества и занял пост его вице-президента (президентом стал великий князь Константин Николаевич).

О чем надо знать

В ходе кругосветного плавания на шлюпе «Сенявин» Федор Литке описал побережье Камчатки к северу от Авачинской губы к северу. Также им были описаны до того неизвестные Карагинские острова, остров Матвея и берег Чукотки. Подробно исследованы Каролинские острова, в составе которых Литке открыл группу островов, названную им островами Сенявина (ныне принадлежат Федеративным штатам Микронезии).

Прямая речь

«Во вторую экспедицию совершено было гораздо более, нежели в первую. Высшее начальство трудами нашими было довольно, и по представлению его все участвовавшие в них удостоились милости монаршей. Но при всем том многое еще оставалось и неисполненным. Берег Лапландии требовал новой и подробной описи, поскольку в 1822 году могли быть описаны только некоторые главнейшие якорные места и гавани; промежуточный же берег, где могло найтись еще несколько хороших гаваней, был или вовсе не осмотрен, или осмотрен поверхностно. Часть берега, от Кольского залива к западу до границы простирающаяся, оставалась совсем неописанной; о ней известно было только то, что она на всех картах изображена совершенно неверно, что так называемый Рыбачий Остров (Fischer Eilant) есть полуостров, выдающийся в море гораздо далее и совершенно в ином виде, и пр. Со стороны Новой Земли было также несколько пунктов сомнительных и неизвестных. По сличении карты нашей с картой плавания голландских мореходцев, находящейся в Большом Атласе Блау, оказалась между долготою мыса, принятого нами за мыс Желания, и долготою Баренцова мыса этого названия, разница до 15 градусов. Такая погрешность в определении Баренца казалась совершенно невозможной, тем паче, что в положении других пунктов разница находилась весьма небольшая; и из этого возродилось подозрение, не другой ли какой мыс, например, Нассауский, приняли мы за мыс Желания. Хотя опись штурмана Розмыслова не было особенной причины подозревать в неверности; желательно было новым измерением Маточкина Шара вывести этот довольно важный в географии Новой Земли пункт однажды и навсегда из сомнения. Южный берег Новой Земли был еще совсем неизвестен. Еще менее восточный берег, который, впрочем, не было большой надежды описать на мореходном судне. Положение островов Вайгача и Колгуева было не определено. Наконец, долгота Канина Носа требовала новой проверки. Для исполнения всего этого повелено было отправить меня же и на том же бриге».

Из книги «Четырехкратное путешествие в Северный Ледовитый океан, совершенное по повелению Императора Александра І на военном бриге «Новая Земля» в 1821, 1822, 1823 и 1824 годах флота капитан-лейтенантом Федором Литке»

«Обширные познания Литке в области естественных наук вообще выразились в том, что он превосходно произвел множество наблюдений, которые не имели непременной связи с его путешествием, но были весьма важны для разрешения некоторых научных вопросов. Особенно замечательны наблюдения его над постоянным магнитом, — такими опытами определяется сжатие земного шара, элемент, точное знание которого весьма важно для разных геодезических работ и для точнейшего исследования некоторых сложных движений в солнечной системе; опыты и наблюдения Литке принадлежат к числу лучших в своей области».

Николай Чечулин

«Я не имел намерения писать полной моей биографии. Цель этой записки — передать моим детям сведения, какие есть, о прошедшем нашего семейства, и представить очерк первой половины моей жизни, из которого они могут увидеть, как круглый сирота, в первые годы своей юности почти заброшенный, без всякой протекции, может, с помощью Божией, собственными трудами пробить себе дорогу в жизни и оставить своим потомкам доброе, незапятнанное имя».

Из автобиографии Федора Литке.

7 фактов о Федоре Литке

Род Литке ведет свою историю от Иоганна Филиппа Литке (?—1771/1772), магистра философии, занимавшегося физикой и теологией, человека разносторонних знаний. Он был приглашен в Россию в царствование Анны Иоанновны в качестве конректора академической гимназии в Санкт-Петербурге и ректора школы Петришуле. Федор Петрович Литке приходился ему внуком.

Литке принадлежит идея первого записывающего «приливомера» (1839), построенного и установленного в 1841 году на берегах Северного Ледовитого и Тихого океанов.

В конце 1870-х годов при спорах, возникших у Германии с Испанией по поводу Каролинских островов, основанием для решений служили описания, сделанные Литке во время его кругосветного путешествия.

Дневники Федора Литке, которые он вел с 1832 по 1868 годы, занимают в рукописи одиннадцать томов.

Сын Федора Литке Константин тоже стал известным мореплавателем.

Именем Федора Литке названы мыс, полуостров, гора, залив на Новой Земле; мыс на Чукотке; острова в архипелаге Земля Франца-Иосифа, Байдарацкой губе, архипелаге Норденшельда, пролив между Камчаткой и островом Карагинским, а также кратер на обратной стороне Луны

Российское географическое общество присуждает медаль имени Федора Литке.

Материалы о Федоре Литке

Статья о Федоре Литке в русской Википедии

Федор Литке в проекте «Хронос»

Федор Литке в энциклопедической словаре Брокгауза и Ефрона

Краткая биография

Сочинения в библиотеке Максима Мошкова

Федор Литке в Русском биографическом словаре