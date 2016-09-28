СМИ узнали о просьбе Ливии к РФ начать в стране спецоперацию

Верховный главнокомандующий пропарламентскими вооруженными силами Ливии фельдмаршал Халифа Хафтар призвал президента России Владимира Путина и главу Минобороны Сергея Шойгу начать стране поставки оружия,а также включиться в военную операцию на территории Ливии. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник в дипломатической среде.

С таким обращением в Москву мог приехать спецпосланник Хафтара, посол Ливии в Саудовской Аравии Абдель Бассет аль-Бадри. Ему организовали встречу с представителем президента РФ по Ближнему Востоку, замминистра иностранных дел Михаилом Богдановым, где обе стороны обсудили вопрос снятия эмбарго и начала поставок в Ливию стрелкового оружия и боевой техники, в том числе и самолетов.

Помимо прочего, власти Ливии хотят, чтобы Россия приняла участие в антиисламистской военной операции в стране по подобию сирийской. В настоящее время в Ливии, напомним, действует объединенное правительство, включающее, в том числе, исламистов.