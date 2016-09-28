Роспотребнадзор предложил штрафовать продавцов фальсификата школам на 3 млн рублей

Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что на заседании госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции будут обсуждаться меры воздействия на продавцов поддельных продуктов питания в школы и больницы. Об этом пишет РБК.

Роспотребнадзор ранее настаивал на введение уголовной ответственности, но сейчас выдвинул новое предложение — взимать штрафы размером от 1 до 3 млн рублей, либо направлять на исправительные работы сроком до двух лет.

Подобная мера будет применяться к поставщикам фальсификата в крупных и особо крупных размерах, при стоимости партии продуктов от 500 тысяч рублей и от 1 млн рублей соответственно.