28 сентября 2016, 08:05
Роспотребнадзор предложил штрафовать продавцов фальсификата школам на 3 млн рублей
Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что на заседании госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции будут обсуждаться меры воздействия на продавцов поддельных продуктов питания в школы и больницы. Об этом пишет РБК.
Роспотребнадзор ранее настаивал на введение уголовной ответственности, но сейчас выдвинул новое предложение — взимать штрафы размером от 1 до 3 млн рублей, либо направлять на исправительные работы сроком до двух лет.
Подобная мера будет применяться к поставщикам фальсификата в крупных и особо крупных размерах, при стоимости партии продуктов от 500 тысяч рублей и от 1 млн рублей соответственно.
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