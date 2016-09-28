Илон Маск раскрыл план колонизации Марса

Глава американской частной космической компании SpaceX Илон Маск на 67-м конгрессе Международной астронавтической федерации в мексиканском городе Гваделахара представил проект межпланетной транспортной системы ITS (Interplanetary Transport System) для колонизации Марса, сообщает National Geographic.

Она предполагает создание на Красной планете полностью автономного поселения за 50 лет. Итогом реализации ITS должна стать колония из миллиона человек на поверхности Марса.

Для реализации этих планов потребуется возвести межпланетную транспортную систему, которая сумеет доставить до Марса 100 человек за 80 дней. Впоследствии планируется сократить срок путешествия до 30 дней.

Полностью на реализацию задумки Маска может уйти около 100 лет. Первый полет SpaceX на Марс может быть организован уже в 2022 году, предварительно, цена билета на Марс будет составлять 200 тысяч долларов.

В начале недели компания SpaceX провела стендовые испытания двигателя Raptor, который предполагается использовать при полетах к Марсу. Как сообщил в Twitter Илон Маск, испытания были удачными. Точные характеристики двигателя SpaceX не раскрывает. Известно лишь, что Raptor работает на жидком метане и является самым мощным подобным устройством в мире и в три раза мощнее «флагмана» SpaceX под названием Falcon 9.

Отмечалось, что двигатель Raptor создается для проекта Mars Colonial Transporter. Подробности этого проекта основатель SpaceX пообещал рассказать 27 сентября на Международной Астрономической Конференции в Мехико, где выступит с докладом «Превращение людей в межпланетный вид».

Ранее сообщалось, что SpaceX планирует отправить космический корабль Dragon на Марс уже в 2018 году.