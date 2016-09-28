В Томской области летчики заметили метеорит

Вблизи Томска экипажи трех пассажирских самолетов заметили светящийся объект, похожий на метеорит. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.

«Летные экипажи самолетов "Аэрофлота", корейских и китайских авиалиний около трех часов ночи по московскому времени наблюдали в непосредственной близости от бортов в одном и том же месте, приблизительно в 120 километрах от Томска, яркую святящуюся точку, которая затем распалась на части», — цитирует источник агентство.

При этом, никаких запланированных событий с участием воздушных судов не было, что подтвердили экстренные службы.

«По предварительным данным, экипажи могли наблюдать вхождение в земную атмосферу метеорита и дальнейшее его сгорание», — сообщил источник агентства.