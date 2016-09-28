Финляндия заявила о ракетных испытаниях по делу о крушении МН17

Глава финского комитета по иностранным делам Матти Ванханен рассказал журналистам о проведении ракетных экспериментов в ходе расследования гибели самолета Boeing 777 рейса MH17 в Донбассе летом 2014 года, передает Yle.

По словам Ванханена, эти эксперименты вряд ли можно назвать секретными, раз о них осведомлены средства массовой информации. При этом раскрыть какие-либо детали испытаний и их результаты финский дипломат отказался.

Ванханен утверждает, что в Финляндии имеются «вышедшие из эксплуатации» ракеты «Бук». Не исключено, что именно они использовались при проведении ракетных экспериментов в рамках следствия.

Ванханен также сообщил, что власти Финляндии и Нидерландов заключили двустороннее соглашение о содействии друг другу в расследовании крушения МН17.

Напомним, накануне британская газета The Guardian писала, что сегодня, 28 сентября, следственная группа, занимавшаяся выяснением причин гибели самолета, обнародует свой отчет — и в нем будет указано, что ракета была выпущена с территории, контролируемой сепаратистами.