Международная комиссия назвали имена причастных к крушению MH17

Международная комиссия по расследованию крушения малайзийского «Боинга» под Донецком в 2014 году обнародовала имена и позывные двух мужчин, которые могут быть причастны к катастрофе.

Это Андрей Иванович с позывным «Орион» и Николай Федорович с позывным «Дельфин». Их фамилии неизвестны, и следователи попросили всех, кто обладает какой-либо информацией об этих людях, помочь их найти.

Кроме того, опубликована запись и расшифровка на русском языке переговоров «Ориона» и «Дельфина». В разговорах они не упоминают «Боинг» или зенитный комплекс «Бук». Комиссия подчеркнула, что доказательств того, что обсуждался факт крушения малайзийского лайнера у нее нет.