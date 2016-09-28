Международное следствие официально обвинило Россию в крушении рейса MH17

Международная следственная группа заявила, что «Боинг» Малайзийский авиалиний был сбит в 2014 году над Донбассом из ракеты «Бук», которую сепаратистам поставила Россия. Материалы доклада эксперты группы оглашают на пресс-конференции, онлайн ведет RT.

Группа следователей изучила все обломки и тела погибших, в ходе чего были найдены части ракеты от «Бука». Заявляется, что после выстрела по самолету «Бук» вернулся в Россию.

Один из докладчиков включил запись перехваченных русскоязычных разговоров 16-17 июля, в котором говорят о ситуации на Украине и о «Буках». В них говорится, что «Бук» был привезен на территорию, подконтрольную сепаратистам.

При этом выступающие показали место, с которого производился запуск ракеты, а также фотографии, на которых зафиксированы последствия ее запуска.

Следующий вопрос, на который предстоит ответить следственной группе: кто конкретно виновен в авиакатастрофе. Срок расследования продлен до 2018 года. Планируется выяснить, по чьему именно указанию был совершен запуск ракеты.