Минфин предложил «разморозить» единый налог для малого бизнеса

Российское министерство финансов предложило разморозить повышающий коэффициент, который применяется при расчете единого налога для малого бизнеса (ЕНВД), пишет РБК со ссылкой на законопроект о налоговых вычетах для предпринимателей, работающих с кассовыми аппаратами нового образца.

В случае, если это предложение будет одобрено и реализовано, к 2019 году малые предприятия будут платить почти на 15% больше налогов: в 2017 году коэффициент, от которого зависит этот налог, могут повысить на 5,17%, в 2018 году — на 4,81%, в 2019 году — на 4,09%. Таким образом, за весь указанный период рост налога составит 14,7%.

В текущем году коэффициент, при установлении которого учитывается рост потребительских цен, заморожен на уровне 2015 года из-за экономических сложностей. Причины, по которым Минфин предлагает его разморозить, в законопроекте не уточняются.

В документе говорится, что следует определять коэффициент, на основе которого рассчитывается ЕНВД, сразу на три года вперед, а не ежегодно, как это делается сейчас — с учетом инфляции за предыдущий год. Эта мера, по мнению авторов законопроекта, «обеспечит предсказуемость роста налоговой нагрузки» для малого бизнеса.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в конце 2014 года объявил четырехлетний мораторий на изменение налоговой нагрузки на бизнес. Однако в Минфине утверждают, что его нынешнее предложение «не увеличивает налоговую нагрузку на малый бизнес по сравнению с действующим законодательством».