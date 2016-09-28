Минфин подтвердил готовность взыскать с «Газпрома» 170 млрд рублей налогов

Министерство финансов РФ намерено в будущем году взыскать с «Газпрома» дополнительные 170 млрд рублей, передает ТАСС со ссылкой на заместителя министра финансов Илью Трунина.

Всего в 2017 году министерство за счет налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) планирует получить дополнительные 200 миллиардов рублей с нефтяной отрасли и 170 миллиардов — с газовой. При этом в газовом секторе Минфин планирует взыскивать средства исключительно с «Газпрома». Как заверил Илья Трунин, для независимых производителей налоговая нагрузка повышена не будет.

Замминистра также отметил, что с нефтяников Минфин предлагает взыскать средства без учета роста акциза на бензин и дизельное топливо, так как бюджет 2017 года уже подразумевает рост цен на эти виды топлива на один рубль. В ведомстве не уверены, что потребителей топлива стоит обременять дополнительной налоговой нагрузкой.

25 сентября вице-премьер Аркадий Дворкович сообщил, что правительство намерено в 2017 году повысить акцизы и НДПИ. При этом в кабмине считают, что избыточного роста цен на бензин в этом случае не случится.