Playboy впервые опубликует фото мусульманки в хиджабе

После радикального изменения концепции легендарный журнал Playboy впервые в своей истории решил опубликовать материал, посвященный девушке-мусульманке, носящей хиджаб. Героиней очередного выпуска станет 22-летняя журналистка Нур Тагоури, о чем она сама сообщила в своем Twitter.

По словам девушки, она стала лицом редакционного проекта Renegades — цикла материалов о представителях молодежи, «рискующих всем и даже жизнью» ради любимого дела.

Нур Тагоури — в своем роде разрушительница стереотипов. Она стала первой мусульманкой, появившейся в эфире одного из американских телеканалов, а в минувшем июне начала работу в качестве корреспондента информационного портала Newsy.

Кроме того, журналистка читает видеолекции для образовательного портала TED на тему борьбы с предрассудками по части религиозных убеждений и расовой принадлежности.

Напомним, об изменении концепции журнала Playboy стало известно осенью 2015 года, когда редакция объявила об отказе от публикации фотографий полностью обнаженных моделей. Первый такой выпуск увидел свет в феврале нынешнего года.