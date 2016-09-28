Суд утвердил коллегию присяжных по делу об убийстве Немцова

Московский окружной военный суд (МОВС) отобрал коллегию присяжных по уголовному делу в отношении пятерых обвиняемых в убийстве оппозиционного политика Бориса Немцова, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката потерпевших Вадима Прохорова.

В итоге сторонам удалось сформировать коллегию из 12 основных и, учитывая характер дела, 10 запасных присяжных. Всего присяжных оказалось 22.

В свою очередь, официальный представитель прокуратуры Москвы Елена Россохина сообщила, что по поручению генпрокуратуры обвинение по делу будет поддерживать группа наиболее опытных и квалифицированных в Москве прокуроров-гособвинителей, среди которых — Мария Семененко и Алексей Львович. Именно Семененко поддерживала гособвинение в ряде сложных и резонансных уголовных дел с участием жюри присяжных, включая дело об убийстве журналистки Анны Политковской.

В августе коллегию отобрать не удалось. Тогда адвокаты семьи Немцова сообщили, что из 59 человек, которые пришли на отбор, 45 взяли самоотвод.

Ранее, в ходе предварительных слушаний, МОВС удовлетворил ходатайство защиты фигурантов о рассмотрении дела коллегией присяжных.