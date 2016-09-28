ФАС предложила отменить роуминг по всей России

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Игорь Артемьев призвал к отмене роуминга на всей территории России, включая Крым, сообщает ТАСС.

«Никакого роуминга в России быть не должно, его не должно быть даже в Крыму. Я думаю, что его не должно быть вообще в ближайшем будущем в нашем Таможенном союзе. Вообще никаких роумингов быть не должно», — цитирует агентство слова Артемьева.

При этом глава ФАС подчеркнул необходимость создания единого тарифа, в случае если под роумингом понимается переключение между операторами связи.

Ранее глава Федеральной антимонопольной службы уже выступал с предложением об отмене роуминга. «Мне очень хочется, наконец, призвать министерство связи закончить эту работу (по отмене национального роуминга — ред.) как можно быстрее. Мы все можем сказать роумингу внутрироссийскому "нет"», — цитирует Артемьева «Интерфакс».