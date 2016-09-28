28 сентября 2016, 15:17
Аэропорт Хургады опроверг слухи о выделении терминала для россиян
Директор международного аэропорта курортного города Хургада в Египте Садек аш-Шура опроверг выделение всего второго здания аэропорта для приема туристов из России, пишет РИА Новости.
«Никаких переговоров по этой теме не было», — цитирует его агентство.
Директор аэропорта также сообщил, что необходимо дождаться результатов встреч российского министра транспорта РФ Максима Соколова и представителей египетского руководства.
Ранее египетские СМИ сообщили, что руководство аэропорта Хургада приняло решение выделить второе здание аэропорта исключительно для рейсов с российским туристами. С просьбой о выделении здания «старого аэропорта» для граждан РФ к администрации могла обратиться российская делегация.
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