Новак спрогнозировал цены на нефть в 2016-2017 годах

Глава российского министерства энергетики Александр Новак сделал прогноз по ценам на нефть на текущий и следующий год. По словам министра, речь идет о тех показателях, которые специалисты возглавляемого им ведомства «видят в среднесрочной перспективе», передает «Интерфакс».

Новак отметил, что в целом обнародование прогнозов — «дело неблагодарное», поскольку реальный разговор можно вести лишь о ценах в среднесрочной перспективе. Он утверждает, что во второй половине 2016 года черное золото будет стоить 40-50 долларов за баррель, а в 2017 году в среднем 50-60 долларов за баррель.

При этом глава Минэнерго РФ допустил, что на стоимость нефти могут повлиять различные форс-мажорные обстоятельства.

Накануне Новак опроверг опубликованную СМИ информацию о том, что Россия получила от ОПЕК предложение о сокращении объема нефтедобычи. По прогнозу министра, мировой нефтяной рынок восстановит баланс во втором полугодии текущего года независимо от наличия или отсутствия договоренности о заморозке добычи черного золота странами ОПЕК.