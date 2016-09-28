ОПЕК договорилась о заморозке объема нефтедобычи

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) достигла соглашения по ограничению объема нефтедобычи до 32,5 млн баррелей в день, сообщает Reuters со ссылкой на собственные осведомленные источники. Предполагается, что оно вступит в силу в ноябре.

Напомним, ранее сообщалось о согласии Саудовской Аравии пойти на снижение нефтедобычи до январского уровня (32,5 млн баррелей в день) при условии, что Иран заморозит свою добычу на уровне 3,6 млн баррелей в день.

Переговоры, на которых было принято решение о заморозке, проходят в Алжире в закрытом режиме. По их окончании представители ОПЕК обратятся к другим государствам, добывающим нефть, с предложением присоединиться к заключенному ими соглашению.

Рынок уже отреагировал на новость: баррель нефти марки Brent подорожал почти на 5%. Так, по данным на 21:30 по московскому времени она торговалась на бирже ICE на уровне 48,01 доллара за баррель.

Напомним, 25 сентября глава российского Минэнерго Александр Новак заявил, что на возглавляемое им ведомство никто не выходил с предложением ограничить объем нефтедобычи. Между тем именно министерство энергетики РФ инициировало переговоры об ограничении добычи нефти на Международном энергетическом форуме, который проходит в настоящее время в Алжире.