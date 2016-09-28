Нефть резко подорожала после решения ОПЕК об ограничении ее добычи

На Лондонской и Нью-Йоркской биржах в ходе электронных торгов значительно выросли цены на черное золото, это произошло после того, как в СМИ появилась информация о достигнутом в ОПЕК соглашении об ограничении объема нефтедобычи.

По последним данным торгов, на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) ноябрьские фьючерсы на легкую нефть марки WTI выросли на 4,39%, составив 46,63 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре повысились в цене на Лондонской бирже ICE Futures на 4,5% — до 48,29 доллара за баррель

Напомним, ранее сегодня стало известно, что на закрытой встрече в Алжире представители Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) достигли соглашения об ограничении добычи черного золота на уровне января нынешнего года.

Практически сразу же появились сообщения о том, что нефть марки Brent на фоне этих новостей подорожала почти на 5%.