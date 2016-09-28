Bloomberg предрек России рекорд по добыче нефти

Россия, которая в настоящее время является крупнейшим в мире экспортером энергоносителей, в сентябре 2016 года может побить рекорд СССР по объему нефтедобычи, утверждает Bloomberg. Речь идет о превышении планки в 400 тысяч баррелей в день.

По последним данным, в сентябре Россия добыла около 11,1 млн баррелей, а в августе — 10,7 млн баррелей черного золота. Увеличение объема нефтедобычи связано, как сообщает Bloomberg, с открытием новых месторождений на севере страны и в Каспийском регионе.

Рекордная нефтедобыча была зафиксирована в СССР в 1987 году (11,4 млн баррелей). Аналитик банка «Открытие» Артем Кончин считает, что Россия вполне может нарастить объем добычи нефти на 2-3% в течение года.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на Международном энергетическом конгрессе в Алжире провела закрытые переговоры, в ходе которых пришла к соглашению о заморозке нефтедобычи на январском уровне. На фоне сообщений об этом нефть Brent подскочила в цене почти на 5%.