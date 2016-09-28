Минобороны РФ опровергло отправку «Буков» сепаратистам Донбасса

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что РФ не отправляла зенитно-ракетные комплексы «Бук» на украинскую территорию. Об этом сообщает ТАСС.

Конашенков усомнился в объективности данных, представленных сегодня международной Совместной следственной группой. Он назвал источниками информации экспертов интернет и украинские спецслужбы.

Он пообещал, что российская сторона окажет помощь в проведении объективного расследования катастрофы.

Между тем советник главного конструктора концерна ПВО «Алмаз-Антей» Михаил Малышевский, комментируя итоги расследования, заявил: «Вероятность ошибки оператора ЗРК, естественно, исключить нельзя. Причин для этого может быть много разных. Или слабая подготовка экипажа, или какие-то неправильные исходные данные, возможно, вообще какие-то трагические ошибки. К примеру, загружена вместо учебной действующая ракета – боевая. Хотя это маловероятно, такого тоже исключить нельзя».

Кроме того, в концерне утверждают, что Нидерланды использовали для моделирования катастрофы американскую модель ракеты, передает РИА Новости.