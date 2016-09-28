Правительство опровергло подготовку законопроекта о «налоге на тунеядцев»

В пресс-службе правительства России сообщили, что проект закона о налоге для неработающих не вносился. Об этом пишет «Интерфакс».

«Законопроект о так называемом "налоге на тунеядцев" в правительство не вносился. На уровне Минтруда конкретных решений не принималось», — цитирует агентство сообщение пресс-службы кабмина.

Источник агентства призывает различать два типа россиян: «Следует отличать нигде не работающих граждан от миллионов людей, работающих в сером секторе экономики, которые не платят налоги».

Ранее сообщалось о возможности принятия закона, который обяжет неработающих трудоспособных граждан страны платить отчисления в бюджет РФ.

Вице-премьер Ольга Голодец отмечала, что, согласно законопроекту, «те граждане, которые выбрали для себя путь неработы, будут должны внести платеж (в бюджет) за фактически использование социальной инфраструктуры.