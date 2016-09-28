ЦБ попросит у ПФР предоставить банкам доступ к базе СНИЛС

Центробанк ведет переговоры с Пенсионным фондом России (ПФР) о разрешении кредитным учреждениям получать доступ к базе страховых номеров лицевых счетов (СНИЛС) российских граждан, пишет «Коммерсантъ».

По данным источника издания, ЦБ и ПФР проведут совещание по данному вопросу уже на следующей неделе.

В случае отказа со стороны Пенсионного фонда Центробанку готова помочь Федеральная налоговая служба (ФНС), которая с начала 2017 года займется администрированием страховых взносов, в том числе пенсионных. Таким образом, у ФНС также появится база данных с номерами СНИЛС. По словам заместителя главы ФНС Светланы Бондарчук, служба предоставит информацию, если не увидит при этом рисков.

В настоящее время полной базой СНИЛС располагает только ПФР, который предоставляет эти данные по запросу гражданам. Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что идти навстречу банкам в ПФР отказываются. В ведомстве поясняют, что данные предоставляются только самому гражданину, который при необходимости может самостоятельно предоставить их банку.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2017 года банки смогут запрашивать у бюро кредитных историй (БКИ) данные на физлица только при наличии СНИЛС. Данная норма прописана в законе «О кредитных историях». После 1 января запросить данные без СНИЛС в БКИ банки смогут только по тем заемщикам, пенсионное обеспечение которых осуществляет не ПФР, а министерства и ведомства, например, по военным и чиновникам.