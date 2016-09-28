Глава Пентагона обвинил РФ в разжигании сирийской войны

Глава американского оборонного ведомства Эштон Картер обвинил российскую сторону в разжигании гражданской войны на сирийской территории, передает РИА Новости со ссылкой на его выступление в Пентагоне.

По словам Картера, Россия начала военную кампанию в Сирии под предлогом сражения с терроризмом и помощи в политическом урегулировании конфликта за счет своего исторического клияния. «Но то, что они сказали и что они сделали — это совершенно разные вещи», — резюмировал глава Пентагона.

Он заявил, что своими действиями на сирийской территории Россия только разжигает в стране пламя гражданской войны и насилия, подпитывая экстремистские настроения. При этом Картер считает, что никакого влияния на борьбу США с запрещенной в РФ террористической группировкой «Исламское государство» Россия не оказывает.

Напомним, накануне глава Пентагона заявил о готовности Вашингтона потратить 108 млрд долларов на создание ядерного оружия против России. По его словам, это будет новое поколение оружия, необходимого для сдерживания РФ и «других потенциальных агрессоров».