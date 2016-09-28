Скончался экс-президент Израиля

Спикер Кнессета Юлий Эдельштайн и лидер парламентской оппозиции Ицхак Герцог выразили свои соболезнования в связи с кончиной экс-президента Израиля Шимона Переса. Он умер от последствий инсульта в ночь на 28 сентября, сообщает РИА Новости.

«Кнессет Израиля склоняет голову и скорбит о кончине девятого президента и бывшего премьер-министра Шимона Переса. Сегодня Государство Израиль простилось с человеком, который стоял во главе семьи. Да будет благословенна его память», — написал на своей странице в твиттере Юлий Эдельштейн.

От своего имени и от имени возглавляемой им партии «Авода» сделал заявление и Ицхак Герцог.

«Шимон Перес был одним из величайших лидеров, которые когда-либо были у Государства Израиль. Человек, который без устали работал на благо страны с юности до последних дней, покинул нас сегодня в возрасте 93 лет», — сказано в заявлении.

Официальное заявление от семьи ожидается в ближайшее время.

Между тем стало известно, что Перес посмертно стал донором органов.

14 сентября 2016 года израильские медики сообщили, что Шимон Перес после перенесенного инсульта находится в тяжелом состоянии. Они оценили его состояние как стабильное, но не усмотрели показаний к операции.

27 сентября врачи заявили, что надежды вернуть Переса к жизни нет, и его неврологическое состояние является необратимым.