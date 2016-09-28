28 сентября 2016, 08:47
Сообщение о смерти Брэда Питта оказалось вирусом
Хакеры написали вирус, замаскированный под сообщение о смерти Брэда Питта и использовали его для похищения паролей пользователей, сообщает портал TMZ.
При попытке открыть несуществующий репортаж телеканала FOX News многие пользователи активировали вирус.
Издание предупреждает, что если вы все-таки открыли ложное сообщение, немедленно поменяйте пароли.
Brad Pitt -- Death Hoax Story Could Kill Your Computer (PHOTO) https://t.co/yC6Cqg3yVd— TMZ (@TMZ) 27 сентября 2016 г.
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