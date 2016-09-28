Сообщение о смерти Брэда Питта оказалось вирусом

Хакеры написали вирус, замаскированный под сообщение о смерти Брэда Питта и использовали его для похищения паролей пользователей, сообщает портал TMZ.

При попытке открыть несуществующий репортаж телеканала FOX News многие пользователи активировали вирус.

Издание предупреждает, что если вы все-таки открыли ложное сообщение, немедленно поменяйте пароли.