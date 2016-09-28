Пермский ракетный завод запретил сотрудникам играть в Pokemon GO

Руководство находящегося в Перми предприятия «Протон-ПМ», которое производит ракетные двигатели, запретило сотрудникам проносить через проходную смартфоны с функциями геолокации и играть на территории в мобильную игру Pokemon GO, передает РИА Новости.

Начальник управления безопасности и режима завода Дмитрий Углицких пояснил, что эти запретительные меры связаны с угрозой утечки информации: внешний вид выпускаемой предприятием продукции засекречен, а значит, на участках, где эта продукция находится, не должно быть людей с фото- и видеоаппаратурой.

Между тем, отметил Углицких, при использовании мобильного приложения Pokemon GO существует угроза «не только передачи фотографии, но и точной ее привязки к определенному географическому положению».

По его словам, руководство «Протона-ПМ» рассчитывает встретить среди сотрудников понимание, поскольку запрет носит вынужденный характер, а выпускаемая заводом продукция «стоит на защите страны».

Чтобы сотрудники не испытывали дополнительных неудобств в связи с запретом, администрация предприятия закупила абонентские шкафчики с индивидуальными ячейками. В них работники смогут оставлять свои смартфоны до окончания трудового дня.

В целях обеспечения сохранности их имущества у шкафов будет установлена система видеонаблюдения. Такие шкафы планируется установить возле входа на режимные участки предприятия, и после этого запрет на пронос мобильных телефонов начнет действовать в полной мере.