Археологи раскопали мусорную кучу в первом в США долговременного поселении европейцев

Археологическая экспедиция Университета Западной Флориды провела второй сезон раскопок поселения Санта-Мария-де-Очусе – первого долговременного поселения европейцев на территории страны.

Укрепление Санта-Мария-де-Очусе основал в августе 1559 года испанский конкистадор Тристан де Луна и Арельяно. По приказу вице-короля Новой Испании Луиса де Веласко он возглавил флотилию из 13 судов, на которых плыли 500 солдат и 1000 колонистов. Высадившись на побережье Флориды, Тристан де Луна отправил два корабля назад с известиями к вице-королю и начал осваивать окрестные территории, но спустя месяц после прибытия шесть из одиннадцати оставшихся кораблей были затоплены ураганом. Вместе с ними погибла большая часть запасов продовольствия. Колонистам пришлось обходиться своими силами, в итоге они не смогли закрепиться во Флориде и в 1561 году были эвакуированы назад в Мексику. Следующее испанское поселение во Флориде появилось лишь в 1565 году.

Археологам удалось обнаружить древнюю кучу мусора, оставленную испанцами. Там были свидетельства той диеты, которую пришлось соблюдать колонистам после гибели продовольственных запасов. Большую часть их пищи составляла рыба и морепродукты – различные моллюски. Были там и рога оленя, значит испанцы пытались заниматься и охотой. Также среди мусора нашлись многочисленные осколки глиняных сосудов, гвозди и обломки железных бочарных обручей (возможно, их колонисты пытались предлагать местным индейцам в обмен на пищу). Раскопаны также остатки одного из жилых домов, где археологи нашли медные гири для весов, применявшихся для взвешивания монет, которые шли на солдатское жалование. Руководитель экспедиции Джон Уорт (John Worth) полагает, что в этом доме мог жить казначей колонии Алонсо Веласкес Родригес. Всего же в поселении было 140 домов, окружавших центральную площадь.