Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
28 сентября 2016, среда, 17:03
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ
28 сентября 2016, 16:06
археология история США Флорида

Археологи раскопали мусорную кучу в первом в США долговременного поселении европейцев

Обруч от бочки и керамическая рукоятка
Обруч от бочки и керамическая рукоятка
University of West Florida

Археологическая экспедиция Университета Западной Флориды провела второй сезон раскопок поселения Санта-Мария-де-Очусе – первого долговременного поселения европейцев на территории страны.

Укрепление Санта-Мария-де-Очусе основал в августе 1559 года испанский конкистадор Тристан де Луна и Арельяно. По приказу вице-короля Новой Испании Луиса де Веласко он возглавил флотилию из 13 судов, на которых плыли 500 солдат и 1000 колонистов. Высадившись на побережье Флориды, Тристан де Луна отправил два корабля назад с известиями к вице-королю и начал осваивать окрестные территории, но спустя месяц после прибытия шесть из одиннадцати оставшихся кораблей были затоплены ураганом. Вместе с ними погибла большая часть запасов продовольствия. Колонистам пришлось обходиться своими силами, в итоге они не смогли закрепиться во Флориде и в 1561 году были эвакуированы назад в Мексику. Следующее испанское поселение во Флориде появилось лишь в 1565 году.

Археологам удалось обнаружить древнюю кучу мусора, оставленную испанцами. Там были свидетельства той диеты, которую пришлось соблюдать колонистам после гибели продовольственных запасов. Большую часть их пищи составляла рыба и морепродукты – различные моллюски. Были там и рога оленя, значит испанцы пытались заниматься и охотой. Также среди мусора нашлись многочисленные осколки глиняных сосудов, гвозди и обломки железных бочарных обручей (возможно, их колонисты пытались предлагать местным индейцам в обмен на пищу). Раскопаны также остатки одного из жилых домов, где археологи нашли медные гири для весов, применявшихся для взвешивания монет, которые шли на солдатское жалование. Руководитель экспедиции Джон Уорт (John Worth) полагает, что в этом доме мог жить казначей колонии Алонсо Веласкес Родригес. Всего же в поселении было 140 домов, окружавших центральную площадь.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...
Подпишитесь
чтобы вовремя узнавать о новых спектаклях и других мероприятиях ProScience театра!
3D Apple Facebook Google GPS IBM iPhone PRO SCIENCE видео ProScience Театр Wi-Fi альтернативная энергетика «Ангара» античность археология архитектура астероиды астрофизика Байконур бактерии библиотека онлайн библиотеки биология биомедицина биомеханика бионика биоразнообразие биотехнологии блогосфера бозон Хиггса визуальная антропология вирусы Вольное историческое общество Вселенная вулканология Выбор редакции гаджеты генетика география геология глобальное потепление грибы грипп демография дети динозавры ДНК Древний Египет естественные и точные науки животные жизнь вне Земли Западная Африка защита диссертаций землетрясение зоопарк Иерусалим изобретения иммунология инновации интернет инфекции информационные технологии искусственный интеллект ислам историческая политика история история искусства история России история цивилизаций История человека. История институтов исчезающие языки карикатура католицизм квантовая физика квантовые технологии КГИ киты климатология комета кометы компаративистика компьютерная безопасность компьютерные технологии коронавирус космос криминалистика культура культурная антропология лазер Латинская Америка лженаука лингвистика Луна мамонты Марс математика материаловедение МГУ медицина междисциплинарные исследования местное самоуправление метеориты микробиология Минобрнауки мифология млекопитающие мобильные приложения мозг Монголия музеи НАСА насекомые неандертальцы нейробиология неолит Нобелевская премия НПО им.Лавочкина обезьяны обучение общество О.Г.И. открытия палеолит палеонтология память педагогика планетология погода подготовка космонавтов популяризация науки право преподавание истории происхождение человека Протон-М психология психофизиология птицы ракета растения РБК РВК регионоведение религиоведение рептилии РКК «Энергия» робототехника Роскосмос Роспатент русский язык рыбы Сингапур смертность Солнце сон социология спутники старообрядцы стартапы статистика технологии тигры торнадо транспорт ураган урбанистика фармакология Фестиваль публичных лекций физика физиология физическая антропология фольклор химия христианство Центр им.Хруничева школа эволюция эволюция человека экология эпидемии этнические конфликты этология ядерная физика язык
Архив

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.