Работу Путина снова похвалили более 80% россиян

Аналитический центр «Левада-центр» опубликовал «сентябрьские рейтинги одобрения и доверия», согласно которым, 82% россиян одобряют деятельность президента РФ Владимира Путина.

Этот показатель держится на одном уровне уже три месяца. В целом, рейтинг президента в данном вопросе занимает высокую планку в последние годы (более 80%).

Политику премьер-министра Дмитрия Медведева одобряют 48% опрошенных.

Вместе с тем, на три процентных пункта снизилось количество респондентов, одобряющих политику правительства в целом. Этот показатель остановился на 43%.

При этом 50% граждан считают, что страна идет в правильном направлении, 32% ответили, что Россия движется в тупик. 19% затруднились ответить.

Аналитический центр попросил отметить 5-6 общественных деятелей, которым больше всего доверяют респонденты. Владимир Путин лидировал, набрал 49% голосов, за ним идет Сергей Шойгу (19%), Сергей Лавров (17%), Владимир Жириновский (14%), Дмитрий Медведев (12%).

Опрос проведен «Левада-центром» 23 – 26 сентября 2016 года среди 1600 человек в 48 регионах России.