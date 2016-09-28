Россия запретила реэкспорт фруктов через Белоруссию

Россельхознадзор запретил реэкспорт в Россию через Белоруссию персиков, нектаринов и винограда из Центрально-Африканской Республики, а также абрикосов, клубники и груш из Буркина-Фасо. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Запрет вступает в силу с 28 сентября.

По словам представителей ведомства, в ходе переговоров с местными карантинными организациями выяснилось, что сейчас в странах проверяют на подлинность фитосанитарные сертификаты, так как «в рамках авторизации был выявлен ряд подделок».

«Была получена информация об отсутствии промышленного производства, а также экспорта (реэкспорта) с территории ЦАР персиков, нектарин и винограда, а с территории Буркина-Фасо – абрикосов, клубники и груш», — отметили в Россельхознадзоре.

По словам представителей ведомства, запрет поможет избавить Россию от реэкспорта санкционной продукции. Белоруссию уже уведомили о запрете.