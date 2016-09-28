В Ространснадзоре провели около 30 обысков

В рамках уголовного дела о коррупции проведено около 30 обысков в региональных управлениях Ространснадзора. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«По делу о получении взяток чиновниками региональных управлений Ространснадзора проведено порядка трех десятков обысков», — цитирует агентство источник.

По версии следствия, подозреваемые занимались незаконным получением денежных средств с компаний, занимающихся пассажирскими перевозками на маршрутных такси.

Ранее сообщалось о задержании начальника московского управления Ространснадзора Игоря Суржика, а также начальника Южного управления Ространснадзора Игоря Высоцкого.

В деле фигурируют около 10 человек. В настоящее время обыски проходят по домашним адресам подозреваемых, сообщает «Коммерсантъ».