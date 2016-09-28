Правительство попросило право менять руководство убыточных госкомпаний

Минэкономразвития предложило разрешить министерствам и Росимуществу менять руководство в компаниях с государственным участием в случае «выявления негативной финансово-экономической ситуации». Проект соответствующего постановления размещен на портале информации о подготовке нормативных правовых актов.

В документе прописан ряд условий, при которых власти могут инициировать смену топ-менеджмента в той или иной госкомпании. В их числе - отрицательная динамика финансово-экономической деятельности, например, получение годового убытка или сокращение выручки более чем вдвое по сравнению с предыдущим годом, задолженности по краткосрочным обязательствам, налогам, страховым взносам и выплате зарплат.

Представитель государства может вынести на обсуждение вопрос о кандидатурах на пост руководителя госкомпании в течение 10 дней с момента выявления недочетов.

27 сентября Минфин внес в правительство проект распоряжения, обязывающего госкомпании постоянно отдавать на дивиденды не менее 50% прибыли по МСФО (международным стандартам).

Ранее, в августе, стало известно, что правительство готовит реформу системы вознаграждения руководителей госкомпаний по результатам выполнения долгосрочных программ развития (ДПР) и достижении топ-менеджерами компаний собственных показателей эффективности (КПЭ).