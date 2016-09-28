Организаторы выставки Стерджеса рассказали о ее возможном возобновлении

Основатель и куратор Центра фотографии имени братьев Люмьер Наталья Литвинская сообщила о возможном возобновлении работы выставки американского фотографа Джока Стерджеса. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мне бы очень этого хотелось [возобновить работу экспозиции], но нужно успокоить общественное мнение. Когда ничего не будет угрожать экспонатам выставки, я ее обязательно открою. Пока, к сожалению, об этом говорить не приходится», — цитирует агентство слова Литвинской.

Также она отметила, что закрыла выставку именно из-за угрозы причинения вреда Центру, его сотрудникам и представленным экспонатам.

Ранее сообщалось, что руководитель организации «Офицеры России» Антон Цветков призвал правоохранительные органы изучить интернет-публикацию Лены Миро (Елены Мироненко) о фотовыставке «Джок Стерджес. Без смущения». Он пояснил, что пост блогера содержал фотографии обнаженных детей. Данные фотографии на самой фотовыставке активистами обнаружены не были.