Следствие рассказало о месте запуска ракеты по рейсу MH17 в Донбассе

Представители Международной следственной группы на встрече с родственниками жертв крушения «Боинга» Малазийских авиалиний сообщили, что лайнер был сбит ракетой из комплекса «Бук», расположенного в шести километрах от села Снежное. Об этом сообщает RTL News.

Это заявление совпадает с выводами, сделанными исследовательской группой Bellingcat, ранее заявлявшей, что эта территория находится под контролем участников военного конфликта в Донбассе.

Эксперты утверждают, что сбившую лайнер установку привезли из России, а после трагедии она была перемещена обратно через границу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что оценивать результаты голландского расследования крушения MH17 по опубликованной СМИ информации преждевременно, сообщает РИА Новости.

«В данном случае нельзя оперировать сообщениями в СМИ и "сливами" в СМИ, нужно дождаться доклада, посмотреть, какие там фразы, какие там заключения будут», — сказал Песков.

Он также отметил, что до сих пор не все страны предоставили всю имеющуюся у них информацию, например, радарные данные.

Международная следственная группа пообещала в ближайшие часы опубликовать доклад о причинах авиакатастрофы «Боинга» на Украине и провести по новой информации пресс-конференцию.

At the JIT #MH17 press conference, waiting for it to begin with @marcelvandenber #MH17Uncovering pic.twitter.com/W0bYH15MHk