Роскомнадзор займется составлением реестра онлайн-кинотеатров

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) планирует создать в стране специальный реестр для интернет-сервисов, которые предоставляют пользователям возможность просмотра аудиовизуального контента на платной основе или в обмен на просмотр рекламы, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на соответствующий законопроект.

Этот документ был подготовлен Медиакоммуникационным союзом (МКС). В нем указано, что в реестр будут включены сервисы по критерию размера их ежемесячной аудитории — 100 тысяч пользователей для всей территории России или 20 тысяч посетителей для отдельно взятого субъекта федерации.

Предполагается, что Роскомнадзор организует всем онлайн-кинотеатрам, попадающим под указанные критерии, запросы на предоставление необходимых для включения в реестр документов. Компании, в свою очередь, обязаны будут предоставить эти документы в течение двух месяцев со дня получения запроса.

Кроме того, в законопроекте содержится предложение ограничить долю иностранного участия во владении онлайн-кинотеатрами до 20%.