В СКР подтвердили задержание 20 чиновников Ространснадзора по делу о взятках

Более 20 подозреваемых во взяточничестве сотрудников Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) в среду были доставлены в полицию по подозрению в совершении коррупционных преступлений, передает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

При этом старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова сообщила «Интерфаксу» о задержании инспектора Центрального управления Государственного автодорожного надзора (УГАДН) Артема Высоцкого. Остальные доставленные в полицию сотрудники ведомства проверяются на причастность к получению взяток.

Ранее в Ространснадзоре опровергли сообщение о задержании Игоря Высоцкого. При этом в пресс-службе ведомства его назвали начальником Южного управления госавтодорнадзора.