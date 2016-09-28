СМИ узнали об аресте двух чиновников Ространснадзора за взятки

В Москве задержаны два чиновника Управления государственного автодорожного надзора (Ространснадзора) по подозрению в получении взятки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства сообщил, что начальник столичного управления Ространснадзора Игорь Суржик и начальник Южного управления Ространснадзора Игорь Высоцкий подозреваются в поборах с транспортных предприятий, занимавшихся перевозками пассажиров на маршрутных такси.

«Чиновники, подозреваемые в получении взяток, находились в разработке оперативных подразделений ФСБ и МВД в течение нескольких месяцев», — поделился источник «Интерфакса».

Официального подтверждения информации агентство пока не получило.

В московском управлении Ространснадзора в настоящее время проводится обыск, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

Однако собеседник агентства отказался сообщать его причину. Официального подтверждения этой информации также пока нет.