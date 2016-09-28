Самолет Delta Airlines сел из-за загоревшегося планшета Samsung

Экстренную посадку в Манчестере был вынужден совершить лайнер авиакомпании Delta Airlines, летевший из Детройта в Амстердам. Об этом сообщает MSN News.

Известно, что посадка была совершена из-за загоревшегося планшета Samsung. Гаджет, который забыл кто-то из пассажиров предыдущего рейса, упал на пол, был придавлен сиденьем и повредился.

Пресс-секретарь компании подтвердила, что лайнер приземлился из-за задымления, замеченного пассажирами. Она сообщила, что источник был быстро найден, самолет проветрен и продолжил свое путешествие.