Платежная система Samsung начнет работать в России

29 сентября компания Samsung запустит собственную систему платежей Samsung Pay в России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-релиз компании.

В настоящее время партнерами проекта являются шесть банков и платежных систем, но Samsung в дальнейшем планирует вдвое увеличить их количество.

От хакерских атак телефоны компании будут защищены системой Samsung KNOX. Вместо номера карты необходимо ввести токен - специальный номер, сформированный в момент авторизации в системе.

Система Samsung Pay работает на телефонах Galaxy S7 edge, Galaxy S6 edge+, Galaxy Note5, а также Galaxy A5 (2016) / A7 (2016).