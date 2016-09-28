Сенат США преодолел вето Обамы на закон по искам из-за 11 сентября

Сенат Конгресса США преодолел вето президента Барака Обамы по поводу законопроекта о праве семьям жертв терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке подавать иски против Саудовской Аравии, сообщает AP.

Инициативу поддержали 97 сенаторов из 100. Один высказался против и двое воздержались.

Теперь аналогичное голосование должно пройти в Палате представителей, и в случае его одобрения закон будет принят в существующей редакции. Как считают эксперты, конгрессмены также большинством голосов преодолеют вето. В этом случае Конгресс США может впервые преодолеть вето Барака Обамы за все два срока его президентства.

Ранее Барак Обама направил законодателям письмо, в котором предупредил, что преодоление президентского вето «может иметь разрушительные» последствия для Пентагона и дислоцированных за рубежом американских военнослужащих. Он считает, что решение Конгресса создаст прецедент для начала аналогичных судебных процессов в отношении американских граждан в других странах.

24 сентября президент США ветировал законопроект, позволявший семьям американцев, погибших во время терактов 11 сентября 2001 года, подавать иски к Саудовской Аравии и другим странам, поддерживавшим террористов. В Белом доме пояснили, что закон создает угрозу нацбезопасности США и подвергает риску американских дипломатов и военнослужащих. Согласно заявлению администрации президента США, документ, который ранее одобрили сенат и конгресс, «позволял бы проводить судебный процесс против государств, не включенных в список стран — спонсоров терроризма» и тем самым уничтожил бы «концепцию суверенного иммунитета, которая защищала граждан США». Также, посчитали в Белом доме, этот закон осложнил бы отношения с союзниками по борьбе с терроризмом.

Ранее, в апреле Саудовская Аравия предупредила американские власти, что в случае принятия закона продаст свои активы в США на сумму около 750 млрд долларов, чтобы их не заморозили по искам потерпевших в терактах.