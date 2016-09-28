В Москве совершено разбойное нападение на офис Сбербанка

Сегодня утром на офис Сбербанка на Открытом шоссе в Москве было совершено нападение, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник в пресс-службе банка.

«Никто из клиентов и работников банка не пострадал. Размер ущерба устанавливается, - сказал представитель кредитной организации. В настоящее время в офисе идут оперативно-следственные действия», — рассказал представитель банка, отказавшись сообщить подробности в интересах следствия.

Тем не менее, до конца дня обслуживание клиентов в офисе по адресу Открытое шоссе, дом 23, корпус 6 прекращено, гражданам необходимо обращаться в отделение по адресу Открытое шоссе, дом 25, корпус 1.

Как сообщил собеседник агентства, сотрудники службы безопасности банка активно содействуют представителям МВД в проведении оперативно-следственных мероприятий.