Белый дом допустил введение новых санкций против России из-за Сирии

Пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест заявил, что правительство США не исключает введения новых экономических антироссийских санкций из-за ситуации в Сирии. Об этом он сообщил на пресс-конференции, размещенной на официальном канале Белого дома на YouTube.

«Мы не сбрасываем со счетов возможное расширение экономических санкций. Санкции доказали, что являются действенным инструментом по поддержке наших интересов по всему миру. И мы определенно не исключаем возможные санкции», — сказал Эрнест.

Он уточнил, что самыми эффективными считает санкции, применяемые в «тесном взаимодействии с партнерами», а не односторонние.

Эрнест вновь заявил, что Россия ответственна за обстрел гуманитарного конвоя ООН в Сирии вне зависимости от того, кто именно нанес по нему удары, ВКС РФ или войска сирийского правительства.