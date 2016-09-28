Социологи рассказали о снижении интереса россиян к Сирии

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что россияне стали меньше интересоваться событиями в Сирии. Данные опроса опубликованы на официальном сайте ВЦИОМ.

Центр отмечает, что за ситуацией в Сирии продолжает следить большинство граждан России, однако интерес снижается. Так, по данным за март 2016 года, 73-76% респондентов наблюдали за сирийскими событиями. Летом эта цифра снизилась до 60%. При этом лишь 18% опрошенных отслеживают новости Сирии регулярно.

Россияне стали более пессимистичны в прогнозах касательно нормализации сирийской обстановки: лишь 27% граждан верят в завершение конфликтов против 48% в марте 2016 года.

Руководитель Управления мониторинговых и электоральных исследований ВЦИОМ Степан Львов прокомментировал полученные данные опроса. «Концентрация внимания россиян на сирийской проблеме этим летом несколько снизилась. Ситуация воспринимается как напряженная, но в условиях, когда не происходило резонансных поводов, аналогичных инциденту со сбитым турками российским истребителем, фокус несколько сместился – в этот период внимание россиян в большей степени было приковано к попыткам отстранить российскую команду от участия в Олимпийских Играх в Рио. Падение интереса к сирийской проблематике сопровождалось снижением оптимизма по поводу ситуации в этой стране по сравнению с весенними оценками – она либо оценивалась респондентами как стагнирующая, либо им было сложно дать однозначную оценку», — сообщил Львов.

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен в июле 2016 года в 130 населенных пунктах РФ. Объем выборки составил 1600 человек.