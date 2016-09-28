Минобороны и МИД РФ заявили о готовности работать с США по Сирии

Первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Виктор Познихир заявил, что по поручению президента РФ Владимира Путина российские министерство обороны и МИД готовы продолжить совместную с США работу по сирийской проблематике, передает РИА Новости.

По словам Познихира, этот вопрос был поднят в ходе телефонного разговора между министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и его американским коллегой, главой Госдепартамента США Джоном Керри. В частности, руководители внешнеполитических ведомств констатировали необходимость урегулировать ситуацию в Алеппо за счет возврата к российско-американским договоренностям.

Ранее сообщалось, что в том же разговоре Керри заявил Лаврову о возможности прекращения сотрудничества по Сирии американской стороной в одностороннем порядке — до тех пор, пока РФ не прекратит наступление в Алеппо и не добьется прекращения огня. В свою очередь правительство США предупредило о возможности введения новых антироссийских санкций из-за ситуации в Сирии.