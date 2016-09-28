СМИ узнали подробности закрытия дела в отношении владельца Домодедово

Расследование резонансного уголовного дела в отношении владельца аэропорта Домодедово Дмитрия Каменщика и руководства транспортного узла о теракте 2011 года было прекращено, несмотря на несогласие с таким решением следователя, пишет в среду газета «Коммерсантъ».

По данным издания, решающим для закрытия дела стало вмешательство заместителя генерального прокурора РФ Александра Гуцана, признавшего уголовное преследование бизнесменов незаконным. С соответствующим требованием, которое обжалованию не подлежит, в СКР согласились почти через три месяца после его внесения.

Ранее официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной подтвердил журналистам, что Гуцан 1 июля направил требование на имя главы Следственного комитета РФ (СКР) Александра Бастрыкина о прекращении дела в отношении Каменщика. Это требование обжалованию не подлежало.

В тот же день Мосгорсуд выпустил Каменщика из-под домашнего ареста. Между тем, в СКР удовлетворили требование замгенпрокурора только спустя почти три месяца — 21 сентября заместитель руководителя первого следственного отдела ГСУ СКР Сергей Василовский вынес постановление о прекращении уголовного дела.